A 3 meses dos Jogos Olímpicos, Japão declara novo estado de emergência em Tóquio por causa da covid

A sexta-feira marca exatamente três meses para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, adiados no ano passado por causa da pandemia do novo coronavírus, mas o Japão ainda vive um clima de incerteza. Por causa do aumento de casos de covid-19 em várias regiões do país, o governo local decidiu voltar ao estado de emergência, a partir deste domingo até 11 de maio, em Tóquio e nos distritos de Osaka, Kyoto e Hyogo.

A decisão permitirá que as autoridades solicitem o fechamento temporário de restaurantes, de bares e de centros comerciais com uma área superior a mil metros quadrados, de acordo com um plano elaborado pelo governo. Os eventos deverão ser realizados sem público e o governo poderá solicitar às autoridades locais que considerem o fechamento de locais públicos, como parques, e que solicitem aos restaurantes que evitem servir bebidas alcoólicas.

"Hoje (sexta-feira), decidimos declarar estado de emergência nos distritos de Tóquio, Kyoto, Osaka e Hyogo", afirmou o primeiro-ministro Yoshihide Suga, ressaltando o aumento de contágios devido às novas variantes do vírus. "Temos uma forte sensação de crise", disse o ministro japonês encarregado da luta contra a pandemia, Yasutoshi Nishimura.

Pela primeira vez desde 22 de janeiro as autoridades de saúde detectam há vários dias seguidos mais de cinco mil novos casos do novo coronavírus em todo o país. De acordo com um painel de especialistas do Ministério da Saúde, as variantes são responsáveis por cerca de 80% das infecções nos distritos de Osaka e Hyogo, bem como por uma parcela de casos em rápido crescimento em Tóquio.

Além de um significativo aumento de casos de infecção, sobretudo nas grandes cidades, o Japão tem tido problemas com uma campanha de vacinação lenta comparada com outros países da mesma dimensão. Suga afirmou mais uma vez que a medida de controle da covid-19 não vai ter impacto nos Jogos Olímpicos. "Não acredito que vá afetar a Olimpíada. Como governo, nós pretendemos dar tudo de nós para garantir a segurança e a saúde nos Jogos", comentou.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) apoia o estado de emergência em Tóquio. O presidente da entidade, o alemão Thomas Bach, reforçou a confiança no governo japonês e não viu relação da medida com a Olimpíada. "O governo japonês quer evitar uma disparada de casos e o COI apoia isso. Mas os preparativos estão em andamento e estamos operando em velocidade máxima para entregar os melhores Jogos Olímpicos", afirmou.