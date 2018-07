À espera de maratonistas, Marquês de Sapucaí tem escola de samba na 'contramão'

O Rio de Janeiro virou de ponta cabeça durante os Jogos Olímpicos. E no dia do encerramento da competição, não poderia ser diferente. Até mesmo no Sambódromo da Marquês de Sapucaí a rotina mudou. Neste domingo, enquanto os maratonistas percorriam a zona Sul da cidade, uma escola de samba desfilou na contramão.

A União da Ilha, que no carnaval deste ano fez referência aos Jogos do Rio, foi a escolhida para realizar um desfile que tinha como clara intenção entreter os torcedores que compareceram ao Sambódromo para assistir à largada e à chegada da maratona. Durante duas horas, não haveria muito mais o que fazer.

Com essa função,a União da Ilha veio quase completa, ainda que em sua versão reduzida. Havia pelo menos seis alas, incluindo das baianas, passistas e bateria potente, o que alegrou os poucos turistas estrangeiros que encararam a chuva na manhã deste domingo. O curioso foi que o percurso foi o inverso do usual. A escola saiu da Praça da Apoteose, onde será a chegada da maratona, e foi em direção à Avenida Presidente Vargas.

