À frente da natação, atletismo é o carro-chefe do Brasil na Paralimpíada

Os carros-chefe do Brasil nos Jogos Paralímpicos são as duas modalidades mais nobres do programa. Em 12 edições, o País acumulou 229 medalhas no quadro geral - sendo 109 do atletismo e 83 da natação. No Rio, ambas alavancam o País na briga pelo quinto lugar, principalmente com Austrália e Alemanha. Mas é na pista e no campo que os brasileiros estão obtendo os melhores resultados, enquanto na piscina os anfitriões estão aquém das últimas participações.

No Engenhão, os brasileiros faturaram sete dos dez ouros conquistados pelo País até agora na Paralimpíada. Além disso, foram mais dez pratas e seis bronzes, totalizando 23 pódios. Apesar do fraco desempenho de Terezinha Guilhermina, que até agora só levou o segundo lugar no revezamento 4x100 m T11-13, o Brasil já garantiu o melhor desempenho da modalidade em todas as edições. O recorde anterior era de 21 medalhas e havia sido obtido nos Jogos de Nova York e Stoke Mandeville, em 1984.

No Estádio Aquático, o Brasil soma 15 medalhas - dois ouros, sete pratas e seis bronzes. E os resultados fenomenais dos rivais, sobretudo dos chineses e ucranianos, na piscina têm influência direta neste cenário. "Nas provas do André Brasil surgiu um ucraniano muito forte, nós não conhecíamos as marcas dele. E, com relação ao Daniel Dias, surgiu um chinês muito forte. É por conta dessa situação que alguns ouros não vieram nesses casos", justifica Mizael Conrado, vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

André Brasil viu Maksym Krypak, da Ucrânia, "roubar" o ouro nos 100 metros livre, da classe S10, e terminou com a medalha de prata. Destaque em Londres-2012, o brasileiro ainda não subiu ao lugar mais alto do pódio no Rio. Já o multimedalhista Daniel Dias foi superado pelo chinês Junsheng Li, de 16 anos, nos 100 metros peito (SB4) e ainda viu a China, liderada por Wenpan Huang, pulverizar o recorde no revezamento misto 4x50 m livre (20 pontos).

A expectativa é de que as cifras aumentem até o fim da competição, no domingo. No atletismo, Petrucio Ferreira e Yohansson Nascimento estão entre os favoritos nos 400 m (T47), assim como Terezinha Guilhermina nos 400 m (T11). E a redenção da natação pode vir com Daniel Dias, que volta a cair na água na sexta-feira para os 50 metros costas (S5) e no sábado para os 100 metros livre (S5). Independentemente dos números, o pedido do público brasileiro nas redes sociais por #PodioTodoDia já tem sido atendido pelas duas modalidades.