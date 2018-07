A portas fechadas, seleção masculina faz o último treino antes da final

A seleção brasileira masculina de futebol realizou no fim da tarde desta sexta-feira o último treino antes da disputa da medalha de ouro, neste sábado, às 17h30, no Maracanã, diante da Alemanha. A atividade foi realizada no CT do Flamengo, o Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Apenas a primeira parte do treino foi aberta à imprensa, e nenhum atleta ou membro da comissão técnica conversou com os jornalistas.

O técnico Rogério Micale não tem nenhum problema para escalar a equipe para a decisão, que deverá ser a mesma que iniciou na goleada sobre Honduras na semifinal. Nesta sexta, Micale e os jogadores se mostravam bem à vontade no início do treino. O clima era de descontração.

Principal jogador da equipe, o atacante Neymar, do Barcelona, foi o último a aparecer no gramado, juntamente com o volante Rodrigo Dourado e o lateral-direito William, ambos do Internacional. Após participarem da tradicional roda de "bobinho" no meio-campo, todos os jogadores de linha realizaram atividade de troca de passes na lateral do campo. Os goleiros trabalharam separadamente. Depois de cerca de 30 minutos, o treino foi fechado.

Situado no bairro de Vargem Grande, o Ninho do Urubu fica numa região isolada, sendo que o campo de treino fica a pelo menos 100 metros da entrada principal. Um grupo de cerca de 20 torcedores tentou assistir à atividade, mas foi barrado.

PARTICIPE