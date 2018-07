Acordo define que Estado e União bancarão energia temporária no Rio-2016 O impasse envolvendo os cerca de R$ 450 milhões necessários para o fornecimento de energia temporária durante os Jogos do Rio-2016 parece ter chegado ao fim. Nesta terça-feira, uma reunião que contou com a presença da presidente Dilma Rousseff e do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, definiu que os custos serão divididos entre o Estado e a União, que ficará com a maior parte. Para isso, o Rio deverá apresentar projeto de renúncia fiscal que pode chegar a R$ 150 milhões.