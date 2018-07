Adaptações do evento devem ser pontuais em relação à Olimpíada O trabalho do Comitê Rio-2016 para deixar tudo pronto para os Jogos Olímpicos é simultâneo ao dos Paralímpicos. “Tem algumas mudanças, mas trabalhamos com o conceito de integração operacional. Desde o início todas as áreas do Olímpico trabalharam integradas com as do Paralímpico. Queremos garantir que a gente tenha quase tudo pronto antes mesmo da Olimpíada”, destaca Mariana Mello, gerente geral de Integração Paralímpica do comitê.