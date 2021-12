Adhemar Ferreira e mais três celebridades entram para Hall da Fama digital do COB

Criado para homenagear os grandes ídolos do esporte Brasileiro, o Hall da Fama digital do Comitê Olímpico do Brasil (COB) ganhou mais quatro integrantes, todos eles com histórias importantes em suas respectivas modalidades: Adhemar Ferreira da Silva (atletismo), Magic Paula (basquete), Sebastián Cuattrin (canoagem de velocidade) e Tetsuo Okamoto (natação) agora também são 'imortais'.

Os quatro ícones do esporte nacional passam a ter áreas inteiramente dedicadas às suas histórias, com biografia completa, fotos, vídeos, páginas de jornais que registraram suas principais conquistas e feitos, além de um espaço para que os fãs possam deixar recados para os ídolos olímpicos.

Leia Também COB destinará valor recorde de R$ 165 milhões às modalidades olímpicas em 2022

"O Hall da Fama do COB tem como objetivo homenagear ídolos do esporte brasileiro, resgatar a memória do esporte nacional, tanto presencialmente nas homenagens quanto fizemos no Prêmio Brasil Olímpico deste ano, como também no site do próprio COB", afirmou Rogério Sampaio, diretor-geral da entidade esportiva.

"Esse importante projeto que anualmente escolhe algumas dessas importantes personalidades terá continuidade em 2022", completou o ex-judoca. Para os competidores, já aposaentados e em outras atividades, ter esse reconhecimento é muito importante tanbém. O COB tenta resgatar os feitos desses atletas e contar para as novas gerações o que eles fizeram para o esporte olímpico brasileiro.

O Hall da Fama já conta com 20 personalidades homenageadas. Surgiu para garantir que as histórias de alguns dos principais atletas e personalidades do esporte brasileiro fossem enaltecidas, eternizadas e valorizadas.