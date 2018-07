Adriana Araújo leva 'surra' de russa e cai no Mundial de Boxe

Convocada pela Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe) para ficar com o convite destinado ao país-sede dos Jogos Olímpicos do Rio, Adriana ficou um ano e meio sem vencer nenhuma luta oficial. Quebrou o jejum no sábado, ao bater a ucraniana Lullia Tsyplakova na estreia do Mundial em Astana, no Casaquistão.

Nesta segunda-feira, Adriana não teve vida fácil contra Beliakova, segunda cabeça de chave. Para dois árbitros, a brasileira perdeu todos os quatro rounds por 10 a 9. Apenas um dos juízes viu vitória de Adriana em um dos assaltos - o segundo.

Com a eliminação de Adriana, o Brasil já pode voltar para casa. As únicas três brasileiras que foram a Astana já estão eliminadas. A competição tem 10 categorias de peso, mas a CBBoxe só enviou representantes para as categorias que são olímpicas.

Graziele de Jesus (até 51kg) perdeu na estreia, enquanto Andréia Bandeira parou na segunda luta. Ela ainda tem chances de se classificar à Olimpíada, desde que dependendo que ou a representante dos EUA ou a do Canadá avancem à semifinal, herdando a vaga que elas conquistaram vaga no Rio-2016 via Pré-Olímpico das Américas.