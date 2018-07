Advogado de goleiro do polo aquático vê atitude cruel de canadenses

Thyê Mattos, goleiro de polo aquático que foi acusado de abuso sexual no Pan de Toronto, quer provar sua inocência e dar a volta por cima. O atleta alega inocência e está tendo dificuldade para se defender porque a Justiça canadense não libera os dados do processo. Segundo Marcelo Franklin, advogado do atleta especialista em direito desportivo, essa está sendo a maior dificuldade.

"Eles não entregam os documentos, é um procedimento padrão. A investigação está correndo em sigilo, não vão entregar a cópia para a gente antes do término da investigação. Tenho pessoas trabalhando para mim lá e até agora não entregaram nada", explica o advogado. "A situação continua semelhante a anterior. A bola está com a Justiça canadense, não nos cabe fazer outra coisa senão aguardar."

Marcelo Franklin acredita na inocência de seu cliente e promete ir até as últimas consequências para prová-la. "Depois que comprovarmos a inocência, com certeza vamos em cima de quem fez a falsa acusação e que possa ter lesado os direitos dele. Fizeram acusação na frente da imprensa, repercutiu mundialmente, mas nunca especificaram a gravidade do caso. Isso é cruel."

O advogado garante que seu cliente alega inocência e tomou um susto danado quando ficou sabendo da acusação. Ele estava almoçando com a delegação brasileira de polo aquático em Kazan, na Rússia, antes da disputa do Mundial da modalidade. "Não tenho razões para não confiar no meu cliente. Fiz uma pesquisa e tem muitos casos de falsa acusação no Canadá. Só esse ano foram três", diz. "Ele quer resolver o quanto antes isso, está angustiado."

Marcelo Franklin explica que Thyê está impedido de realizar suas atividades porque não pode viajar para países que tem tratado de extradição com o Canadá. "Poderiam fazer um pedido formal de extradição, mas não vão conseguir isso, ou tentar fazer com que o processo criminal corra por aqui. É uma situação extremamente cruel, pois não dizem o que é. A abrangência em relação a esse assunto é grande. Pode ser algo brando ou algo muito sério, mas eles não deixam claro.