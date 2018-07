Afinal, é Paralimpíada ou Paraolimpíada?

Muitas pessoas ficam em dúvida quanto ao termo Paralimpíada. Ou seria Paraolimpíada? O correto é Paralimpíada. A mudança no nome ocorreu em 2011, a pedido do Comitê Paralímpico Internacional.

Retirando a letra "o", que foi usada até a penúltima edição dos Jogos, em 2008, a entidade teve a intenção de uniformizar o nome para todos os países de língua portuguesa. Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste já usavam o termo Paralimpíada, de modo a motivar a troca também no Brasil.

De acordo com o Comitê, desde a sua fundação o termo é "Paralimpíada", que vem do inglês "Paralympics". Por questões linguísticas, o Brasil optava por "Paraolimpíada".

No entanto, a retirada do "o" vai contra as regras da ortografia do idioma. Isso porque, na junção de duas palavras, é incomum a retirada da primeira letra do segundo termo.