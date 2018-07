Ágatha e Bárbara tiram russas e Brasil tem duas duplas nas semis do vôlei de praia

As atuais campeãs mundiais Ágatha e Bárbara liquidaram o jogo contra as russas Ukolova/Birlova por 2 sets a 0 (23/21 e 21/16), avançando às semifinais dos Jogos Olímpicos. As próximas adversárias das brasileiras serão definidas ainda esta noite, em partida entre as americanas Walsh/Ross e as australianas Bawden/Clancy.

As brasileiras venceram o primeiro set por 23/21, com uma bola colocada de Bárbara na quadra russa. No segundo set a dupla abriu 3/0 de vantagem com um ace, também de Bárbara. O jogo foi a 5/0 com uma pancada de Ágatha no fundo. O time do Brasil manteve a superioridade, chegando aos 14/9 em uma bola curta de Bárbara. Uma bola fora das russas levou a partida a 19/15 e uma bola colocada de Ágatha levou ao match point. Bárbara explorou o bloqueio russo e fechou o set em 21/16.

Com a vitória o Brasil chega às semifinais com 100% de sua força no torneio feminino. Larissa e Talita enfrentarão as alemãs Laura Ludwig e Kira Walkenhorst, campeãs antecipadas do Circuito Mundial 2016. As brasileiras têm na bagagem experiências em Pequim-2008 e Londres-2012, quando Larissa foi bronze ao lado de Juliana.