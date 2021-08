Agenda: confira todas as disputas de atletas brasileiros no primeiro dia da Paralimpíada

Começou! Após a cerimônia de abertura, teremos as primeiras disputas da Paralimpíada de Tóquio começando às 21h no horário de Brasília e prosseguindo até a manhã do dia 25, com as primeiras medalhas saindo no ciclismo, na natação e na esgrima em cadeiras de rodas.

Leia Também Cerimônia de abertura da Paralimpíada: como assistir e mais informações sobre o evento

O Brasil terá um grande número de atletas competindo, começando no goalball e tênis de mesa, e invadindo a madrugada com os nadadores e os esgrimistas. Mais disputas podem ocorrer durante a noite. Caso os atletas brasileiros avancem na natação, as finais começam às 5h; enquanto na esgrima, mais duelos podem ser adicionados.

AGENDA PARALÍMPICA DO BRASIL - 24/25 de agosto

21h - Brasil x Lituânia (Goalball masculino)

21h - Tênis de mesa - feminino individual classe 9 (Danielle Rauen)

21h - Tênis de mesa - feminino individual classe 9 (Jennyfer Parinos)

21h35 - Natação - 100m costas masculino S2 (Gabriel Araujo)

21h40 - Tênis de mesa - masculino individual classe 3 (David Freitas)

21h40 - Tênis de mesa - feminino individual classe 3 (Marliane Santos)

21h59 - Natação - 100m borboleta masculino S14 (Gabriel Bandeira)

22h - Esgrima em cadeiras de roda - masculino sabre categoria B (Vanderson Chaves)

22h12 - Natação - 50m peito masculino SB3 (Eric Tobera e Ronystony da Silva)

22h21 - Natação - 50m livre feminino S6 (Laila Abate)

22h30 - Natação - 50m livre masculino S10 (Phelipe Rodrigues)

22h30 - Esgrima em cadeiras de roda - feminino sabre categoria B (Mônica Santos)

22h33 - Natação - 50m livre feminino S10 (Mariana Ribeiro)

22h39 - Natação - 100m borboleta masculino S13 (Douglas Matera)

22h46 - Natação - 100m borboleta feminino S13 (Lucilene Souza)

22h49 - Natação - 100m borboleta feminino S13 (Maria Santiago)

22h56 - Natação - 200m livre masculino S5 (Daniel Dias)

23h10 - Paraciclismo - 3000m perseguição individual (Ana Raquel)

23h15 - Natação - 200m livre feminino S5 (Esthefany Rodrigues)

23h25 - Natação - 100m livre masculino S8 (Caio Oliveira)

23h28 - Natação - 100m livre masculino S8 (Gabriel de Souza)

23h40 - Tênis de mesa - masculino individual classe 8 (Luiz Felipe Manara)

00h20 - Tênis de mesa - feminino individual classe 8 (Lethicia Lacerda)

01h40 - Tênis de mesa - feminino individual classe 1-2 (Catia Oliveira)

04h00 - Tênis de mesa - masculino individual classe 10 (Carlos Alberto Junior)

05h20 - Tênis de mesa - feminino individual classe 7 (Millena dos Santos)

07h20 - Tênis de mesa - masculino individual classe 7 (Israel Stroh)

08h00 - Tênis de mesa - feminino individual classe 9 (Danielle Rauen)

08h00 - Tênis de mesa - feminino individual classe 9 (Jennyfer Parinos)

08h00 - Tênis de mesa - masculino individual classe 3 (Welder Knaf)

08h30 - Brasil x Estados Unidos (Goalball feminino)

08h40 - Tênis de mesa - feminino individual classe 4 (Joyce Oliveira)