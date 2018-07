Ainda há ingressos para ver o 'Brasil' na Olimpíada

A inda há bilhetes para acompanhar o 'Brasil' em jogos da primeira fase da Olimpíada. Isso inclui ver de perto Neymar, que polariza as atenções da maioria dos torcedores no País.

A equipe de futebol masculino vai em busca da medalha de ouro inédita extremamente pressionada pelos maus resultados recentes da seleção principal. Rogério Micale foi confirmado como técnico pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Sob seu comando, Neymar e companhia enfrentarão o Iraque, dia 7 de agosto (domingo), às 19h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Há ingressos a partir de R$ 70 para a arquibancada.

Já o time de basquete masculino, tido até mesmo pela concorrência como potencial medalhista, enfrentará a Espanha, dia 9 de agosto (terça-feira), às 14h15, na Arena Carioca 1, no Rio. Para assistir de perto o confronto, um dos mais difíceis para Leandrinho e Anderson Varejão, o torcedor tem à disposição apenas o bilhete de arquibancada a R$ 350 para o assento mais próximo da quadra.

Há 7,5 milhões ingressos para os Jogos. Mais de 6 milhões já foram colocados à venda. As entradas disponíveis podem ser obtidas no www.rio2016.com/ingressos ou nas bilheterias do Shopping Leblon, na zona sul, e no Shopping Via Parque, na Barra da Tijuca,zona oeste do Rio.