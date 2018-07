Álbum dos Jogos Olímpicos é lançado com figurinha de Cielo

O Comitê Rio-2016 e a editora Panini apresentaram na tarde desta quarta-feira, no Rio, o álbum oficial de figurinhas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio-2016. São 374 cromos autocolantes, sendo 101 dourados, distribuídos em 60 páginas. Cada pacotinho com cinco figurinhas vai custar R$ 1,25.

Mesmo fora da Olimpíada, Cesar Cielo está no álbum entre os atletas olímpicos do Time Brasil. Por outro lado, nomes importantes do esporte brasileiro como os jogadores de basquete Leandrinho e Nenê e a maratonista aquática Ana Marcela Cunha ficaram fora da coleção. Anderson Varejão, Marta e o nadador paralímpico Daniel Dias aparecem na capa.

Responsável também por produzir o popular álbum da Copa do Mundo de futebol, a Panini não costuma comentar a respeito das decisões editorias de suas coleções. O álbum da Olimpíada vai custar R$ 6,90, com uma versão em capa dura vendida por R$ 32,50 exclusivamente nas lojas e no site da Livraria Saraiva.