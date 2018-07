Além do ouro de Daniel Dias, Brasil fatura uma de bronze na natação paralímpica

Pouco tempo depois da medalha de ouro de Daniel Dias, maior astro da natação do Brasil na Paralimpíada, o País conquistou uma de bronze na competição realizada no Rio. Ítalo Pereira também subiu ao pódio no Estádio Aquático, nesta quinta-feira, ao ficar em terceiro lugar na final dos 100 metros costas, categoria S7.

Italo Pereira completou a prova em 1min12s48, atrás do ucraniano Ievgenii Bogodaiko (ouro com 1min10s55) e do britânico Jonathan Fox (prata com 1min10s78). Terceiro colocado nesta prova no Mundial de Glasgow, em 2015, o nadador de Porto Nacional (TO) está em sua segunda participação em Paralimpíadas.

Outros quatro nadadores brasileiros que competiram nesta quinta-feira não alcançaram o pódio. Thomaz Matera ficou na sexta posição da final dos 100 metros borboleta com o tempo de 58s42. Apesar disso, considerou um bom resultado. "Meu desempenho foi bom e valeu também pela torcida brasileira. Nunca tinha visto isso igual. Deu para ouvir meus amigos da plateia gritando o meu nome", afirmou o atleta.

Talisson Glock e Caio Oliveira ficaram em quarto no lugar nas competições de 100 metros de costas e 400 metros livres, respectivamente. Já Maiara Barreto Pereira ficou em oitavo e último lugar nos 100 metros livres - ela havia passado em último lugar nas eliminatórias pela manhã.