Alemanha conquista mais três medalhas na canoagem velocidade no Rio-2016

Não foi apenas com Sebastian Brendel e Jan Vandrey, que venceram a final do C2 1.000 metros, superando os brasileiros Isaquias Queiroz e Erlon de Souza, que a Alemanha foi ao pódio neste sábado no último dia de provas da canoagem velocidade na Olimpíada. Nas outras três finais realizadas, os alemães subiram ao pódio em todas, com uma medalha de cada cor.

Esse desempenho confirmou o predomínio alemão na canoagem velocidade nos Jogos do Rio. Foram quatro medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze em 12 eventos realizados. Neste sábado, o quarto ouro veio no K4 1.000m com o time formado por Max Rendschmidt, Tom Liebscher, Max Hoff e Marcus Gross.

O quarteto alemão abriu distância dos adversários na segunda metade da prova e completou a distância em 3min02s143. A disputa pelas outras medalhas foi bem maior, com uma diferença mínima entre o segundo e o terceiro colocado. A Eslováquia levou a melhor e ficou com a prata ao marcar 3min05s044. Já o bronze foi para República Checa, com 3min05s176.

A final B do K4 1.000m contou com a participação dos brasileiros Roberto Maehler, Vagner Souta, Celso Oliveira e Gilvan Bitencourt. Eles ficaram em quinto lugar entre seis participantes, com o tempo de 3min13s337. Assim, terminaram a disputa em 13º lugar na classificação geral.

Na disputa do K1 200m, o britânico Liam Heath faturou o ouro com a marca de 35s197, subindo ao pódio pela segunda vez no Rio-2016, pois já havia levado a prata no K2 200m. O francês Maxime Beaumont foi o segundo colocado, com 35s362, enquanto o alemão e Ronald Rauhe e o espanhol Saul Craviotto levaram o bronze após marcarem o mesmo tempo - 35s662.

Já o quarteto da Hungria, campeão olímpico em 2012 e vice no Mundial de 2015, faturou o ouro na final feminina do K4 500m. A equipe completou a prova na Lagoa Rodrigo de Freitas em 1min34s482. Esse foi o terceiro ouro de Danuta Kozak, uma das quatro húngaras que participaram da prova, no Rio-2016.

O quarteto da Alemanha levou a prata, repetindo o resultado dos Jogos de Londres, em 2012, com o tempo de 1min35s383. A equipe da Bielo-Rússia completou o pódio, em terceiro lugar.