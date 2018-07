Alemanha convoca campeão mundial e irmãos Bender para Olimpíada

A seleção da Alemanha que vai disputar o torneio de futebol masculino nos Jogos Olímpicos do Rio foi convocada nesta sexta-feira pelo técnico Horst Hrubesch. E a equipe que virá ao Brasil contará com um jogador que foi campeão mundial em 2014, o zagueiro Matthias Ginter, do Borussia Dortmund.

Ginter, de 22 anos, não disputou nenhuma partida na última Copa, mas agora deverá ser figura ativa da seleção alemã na Olimpíada, afinal, em 2015, foi titular em todos os jogos da seleção da Alemanha do Campeonato Europeu Sub-21, em que a equipe obteve a sua vaga para o Rio-2016 ao avançar até as semifinais.

Com o direito a convocar três jogadores com mais de 23 anos para a Olimpíada do Rio, Hrubesch optou pelo atacante Nils Petersen, do Freiburg, além dos irmãos Sven Bender e Lars Bender, ambos volantes, de Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, respectivamente. Do trio, porém, Lars Bender é o único com experiência em um torneio com a seleção principal alemã, tendo sido convocado para a Eurocopa de 2012.

"Será uma experiência única para nós, que os jogadores poderão contar aos seus netos. Temos uma boa mistura entre jogadores sub-21 e jogadores mais velhos na equipe. Apesar da difícil decisão de quem convocar, o grupo tem uma qualidade muito elevada", disse Hrubesch.

Além do grupo de jogadores convocados, o treinador também revelou a lista de quatro atletas reservas. Entre eles está o meia Leonardo Bittencourt, do Colônia, filho do ex-jogador brasileiro Franklin, que atuou nas décadas de 1980 e 1990 por Fluminense e Bragantino.

A seleção alemã não disputa o torneio de futebol masculino desde os Jogos de Seul, em 1988, quando faturou a medalha de bronze após perder nas semifinais para o Brasil com uma atuação decisiva de Taffarel na disputa de pênaltis.

O grupo de jogadores convocados se reunirá em Frankfurt em 28 de julho, viajando no dia 30 para o Brasil. Na Olimpíada, a Alemanha está no Grupo C e vai disputar os dois primeiros jogos na Fonte Nova, em Salvador, diante de México (4 de agosto) e da Coreia do Sul (dia 7). Depois, vai ao Mineirão para encarar Fiji em 10 de agosto.

Confira a lista de convocados da seleção alemã

Goleiros: Timo Horn (Colônia), Jannik Huth (Mainz).

Defensores: Robert Bauer (Ingolstadt), Matthias Ginter (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Philipp Max (Augsburg), Niklas Sule, Jeremy Toljan (Hoffenheim).

Meio-campistas e atacantes: Lars Bender (Bayer Leverkusen), Sven Bender (Borussia Dortmund), Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Max Christiansen (Ingolstadt), Serge Gnabry (Arsenal), Leon Goretzka, Max Meyer (Schalke), Nils Petersen (Freiburg), Grischa Promel (Karlsruher), Davie Selke (RB Leipzig).

Lista de espera: Leonardo Bittencourt (Colônia), Christian Gunter, Sebastian Kerk (Freiburg), Eric Oelschlagel (Werder Bremen).