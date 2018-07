Alemanha se candidata a sede de Pré-Olímpico e Nowitzki pode jogar Rio-2016 Astro da NBA, o alemão Dirk Nowitzki ainda pode jogar a competição masculina de basquete dos Jogos Olímpicos do Rio-2016. Desclassificada do processo de classificação por conta da má campanha no Campeonato Europeu, a Alemanha é uma das candidatas a sediar um dos três Pré-Olímpicos Mundial e, se for escolhida, terá direito a voltar à disputa por uma vaga na Olimpíada.