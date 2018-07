Alemanha vence Polônia e leva o bronze no handebol masculino do Rio-2016

Atual campeã europeia do handebol masculino, a Alemanha também tem uma medalha olímpica para comemorar em 2016. Neste domingo, na Arena do Futuro, a equipe masculina alemã faturou o bronze nos Jogos do Rio ao derrotar a Polônia por 31 a 25. Quem mais brilhou no duelo foi Tobias Reichmann, autor de sete gols.

Ouro nos Jogos de 1936 e prata em 1984 e 2004, a Alemanha foi a melhor seleção do Grupo B do Rio-2016, tendo vencido quatro jogos e só perdido um, para a seleção brasileira. Depois, derrotou o Catar nas quartas de final, mas parou nas semifinais diante da França.

Neste domingo, então, reencontrou a Polônia, a quem já havia superado na fase de grupos. E o triunfo voltou a se repetir neste domingo. Os poloneses até começaram melhor o jogo e abriram 8 a 5, mas logo os alemães reagiram, marcaram cinco gols seguidos e assumiram a dianteira do placar.

Depois dessa virada, a Alemanha não teve mais a sua vitória ameaçada. A equipe fechou o primeiro tempo vencendo por 17 a 13 e chegou a abrir 25 a 18 durante a segunda etapa. Ao fim, fechou o jogo com o placar de 31 a 25.

Além de Reichmann, quem também se destacou pela Alemanha foi Uwe Gensheimer, autor de seis gols, e Patrick Wiencek, que marcou cinco. Krzysztof Lijewski e Przemysaw Krajewski marcaram cinco vezes cada e foram os destaques da Polônia.

Ainda neste domingo, às 14 horas, será realizada a final do torneio masculino de handebol do Rio-2016 entre as seleções da Dinamarca e da França. Eliminada nas quartas de final, a seleção brasileira fechou o torneio em sétimo lugar.

