Alerj corta pela metade benefício fiscal à Light por serviço na Olimpíada A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) reduziu de R$ 170 milhões para R$ 85 milhões o valor de um benefício fiscal concedido à concessionária Light para o fornecimento de energia elétrica extra a ser usada durante a Olimpíada. No projeto de lei encaminhado à Alerj no ano passado, o governador Luiz Fernando Pezão propunha que a Light deixasse de recolher R$ 170 milhões em ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), mas os deputados cortaram esse valor pela metade.