Alessandro Rodrigo conquista prata no arremesso de peso na Paralimpíada

Alessandro Rodrigo conquistou a terceira medalha de prata do Brasil nesta segunda na Paralimpíada de Tóquio: o atleta ficou na segunda colocação no arremesso de peso da classe F11 (atletas com cegueira total), ao lançar para 13,89m.

Leia Também Resumo do dia: Brasil fica perto do centésimo ouro em Jogos Paralímpicos

Em uma prova de alto nível, a medalha de ouro ficou com o iraniano Mahdi Olad, do Irã, que fez a marca de 14,43m, e o bronze para Oney Tapia, da Itália, que anotou 13,60m. Na prova, Alessandro superou sua melhor marca na temporada três vezes, ao marcar 13,85m, depois 13,87m, e por fim 13,89m.

Alessandro é de Santo André-SP, e está em sua segunda participação em Paralimpíadas: na Rio-2016, conquistou o ouro na prova do lançamento de disco F11, na qual é especialista e competirá na próxima quarta-feira em Tóquio. Ele perdeu a visão por conta de uma toxoplasmose.

Além da medalha de Alessandro, o Brasil teve a prata de Vinícius Rodrigues no atletism, nos 100m rasos da classe T63 (atletas com amputação em uma perna, acima do joelho) e a de Bruna Alexandre no tênis de mesa classe 10 (amputados de um braço).