Algoz perde nas quartas e Júlia Vasconcelos está eliminada no tae kwon do

A brasileira Júlia Vasconcelos está fora do tae kwon do nos Jogos Olímpicos do Rio. Depois de perder sua primeira luta nesta quinta-feira, válida pela primeira fase da categoria até 57kg, ela precisava que sua algoz chegasse à decisão para ter chances de disputar a repescagem. Mas a finlandesa Suvi Mikkonen caiu nas quartas de final e eliminou Júlia indiretamente.

Em sua segunda luta na competição, a finlandesa sofreu com o forte ritmo imposto pela sueca Nikita Glasnovic e foi facilmente derrotada por 7 a 4. Mikkonen, agora, precisa que a adversária passe da semifinal para ter chance de brigar pelo bronze.

Mais cedo, Júlia Vasconcelos teve bom desempenho no começo da luta - chegou a abrir 3 a 0 no placar. Mas, aos poucos, Mikkonen foi igualando o confronto. E, já no fim, venceu por uma pequena margem.

As disputas do tae kwon do seguem nesta sexta-feira com as categorias até 67kg, no feminino, e até 80kg, no masculino. O último brasileiro a lutar é Maicon Siqueira, apenas no sábado, na categoria acima de 80kg.

