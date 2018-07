Algozes perdem na semifinal e encerram chances de medalhas de brasileiras na luta

As brasileiras Gilda de Oliveira (até 69kg) e Joice Silva (até 58kg) estão fora da disputa por medalhas na luta olímpica estilo livre nos Jogos Olímpicos do Rio. Nesta quarta-feira, após serem derrotadas precocemente na Arena Carioca 2, elas viram suas algozes perderem nas semifinais.

Com o revés, elas voltariam para a competição na repescagem, com chances de lutar pelo bronze, apenas se suas algozes avançassem para a decisão da medalha de ouro. Porém, não foi o que ocorreu, acabando com as esperanças de as brasileiras subirem ao pódio.

Gilda de Oliveira estreou na Olimpíada com vitória sobre a israelense Ilana Kratysh, mas acabou sendo derrotada no seu segundo combate pela egípcia Enas Ahmed. Na sequência, sua algoz perdeu nas semifinais para a russa Natália Vorobeva.

Já Joice Silva, medalhista de ouro no Pan de 2015, perdeu na sua estreia para Aisuluu Tynybekova. E assim como ocorreu com a algoz de Gilda, quem também bateu a lutadora do Quirguistão foi uma russa, Valeria Koblova.

Ainda nesta quarta-feira, na final da categoria até 69kg, Vorobeva vai lutar com a japonesa Sara Dosho. Já a luta pelo ouro da categoria até 58kg será entre Koblova Kaori Icho, também do Japão.

As lutadoreas brasileiras voltam a competir na luta nesta quinta-feira. Laís Nunes de Oliveira (até 63kg) vai estrear contra a turca Hafize Sahin. Já Aline Ferreira (até 75kg) lutará com a japonesa Rio Watari.

