Alison/Álvaro Filho encara letões Plavins e Tocs valendo vaga na semi em Tóquio

A Letônia está no caminho de Alison e Álvaro Filho rumo à semifinal dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Depois de vencerem bem os mexicanos Gaxiola e Rubio nas oitavas, os brasileiros voltam à quadra nesta terça-feira, a partir das 22 horas (de Brasília), para enfrentar Plavins e Tocs em confronto válido pelas quartas de final da competição do vôlei de praia disputada na arena montada no Parque Shiokaz.

Depois de enfrentarem o americano Dalhausser, campeão olímpico em Pequim-2008, e os holandeses Brouwer e Meeuwsen, bronze nos Jogos do Rio-2016, mais um medalhista estará do outro lado da rede: Martins Plavins, bronze na Olimpíada de Londres-2012 (ao lado de Smedins).

"A Letônia merece muito respeito, um time que erra pouco e vem fazendo um torneio muito bom. Eles venceram duplas fortes como Rússia, atual campeã mundial, e Brasil e vamos muito concentrados para essa partida. É mais uma final que temos aqui no Japão", afirmou Alison, o "Mamute", ouro no Rio-2016 e prata em Londres-2012.

"É uma dupla bastante experiente. Plavins e Tocs formam um time consistente, forte no bloqueio e com um sistema defensivo muito bom. É mais uma decisão que temos pela frente", completou Álvaro Filho.

Este será apenas o segundo confronto entre Alison/Álvaro Filho e Plavins/Tocs. Em julho de 2019, as duplas se enfrentaram pela semifinal do Grand Slam de Espinho, em Portugal, com vitória brasileira por 2 sets a 0 (parciais de 21/19 e 21/15). Os letões se classificaram na segunda posição do Grupo B, a mesma chave dos mexicanos Gaxiola e Rubio.

Nas estatísticas oficiais do torneio olímpico, Alison aparece como líder em bloqueios (23) e quinto maior pontuador (86 pontos), enquanto que Álvaro Filho é o oitavo em defesas (38).