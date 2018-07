Alison/Bruno e Larissa/Talita avançam à final em Moscou

Em Moscou é disputado apenas o segundo evento de Grand Slam da temporada, sendo que o primeiro foi em março, no Rio. Lá, tanto Alison/Bruno quanto Larissa/Talita não se saíram bem, eliminados antes das semifinais. Depois as duas duplas se recuperaram vencendo o Open de Vitória e faturando o título geral do Circuito Brasileiro.

Na Rússia, Alison e Bruno estão fazendo campanha perfeita. Após seis jogos, eles ainda não perderam sets. Neste sábado, venceram os italianos Nicolai/Lupo nas quartas de final, com parciais de 21/18 e 21/19, e na semifinal atropelaram os poloneses Losiak/Kantor, com 21/19 e 21/14, repetindo o triunfo da fase de grupos.

A vitória também foi uma vingança do Brasil contra Losiak e Kantor. Os poloneses já haviam eliminado Pedro Solberg/Evandro nas oitavas de final, sexta, e neste sábado venceram também Álvaro Filho/Vitor Felipe, nas quartas, por 2 a 1 (23/25, 21/16 e 15/7).

No feminino, Larissa e Talita avançaram sem perder sets até a semifinal. Pelas quartas, as brasileiras passaram por Borger/Büthe, da Alemanha, com parciais de 22/20 e 21/10. Na semi, as canadenses Pavan/Bansley dificultaram as coisas e chegaram a ficar em vantagem no terceiro set. Mas aí cresceu o bloqueio de Talita, determinante para a vitória por 2 a 1, com parciais de 21/15, 15/21 e 15/12.

Para começar bem a preparação para o Rio-2016, a final vai ser contra a dupla formada pela tricampeã olímpica Walsh e por April Ross. As norte-americanas disputaram já cinco torneios no ano (o Grand Slam do Rio e quatro etapas do Open), ganharam três e subiram ao pódio em todos, inclusive em Copacabana. Só perderam uma final, em Vitória, exatamente para Larissa/Talita.

Em Moscou, neste sábado, as americanas tiraram Duda/Elize Maia nas quartas de final, por 2 a 0 (21/10 e 21/15), repetindo a vitória da fase de grupos, e depois venceram Juliana/Taiana na semifinal, novamente por 2 a 0 (21/16 e 22/20). Na campanha, elas só perderam um set, para Duda e Elize.