Alison/Bruno e Larissa/Talita vão às quartas em Moscou

Entre as mulheres, são três times ainda vivos. Larissa e Talita seguem sem perder sets em Moscou e avançaram com vitória sobre Bawden/Clancy, da Austrália, com duplo 21/15. Nas quartas de final, sábado, elas pegam Borger/Büthe, da Alemanha.

Juliana e Taiana tiveram mais trabalho, mas venceram Slukova/Hermannova, da República Checa, por 2 a 1 (21/18, 19/21 e 15/13), avançando para pegar Heidrich/Zumkehr, da Suíça, nas quartas de final. As checas, mais cedo, haviam sido as algozes das olímpicas Ágatha e Bárbara Seixas, também por 2 a 1 (21/14, 13/21 e 17/15).

Já Duda e Elize Maia tiveram um dia cheio, a partir da repescagem. As jovens brasileiras venceram tanto as canadenses Broder/Valjas (21/13, 20/22 e 15/11) quanto as russas Ukolova/Birlova (21/19 e 21/17). Na sexta, elas reencontram as norte-americanas Walsh/Ross, de quem perderam na fase de grupos.

Maria Elisa e Lili não participam do Grand Slam em Moscou porque, até a semana passada, Maria Elisa estava suspensa provisoriamente por doping. Ela foi julgada no início da semana e inocentada.

MASCULINO - Depois de uma campanha sem perder sets na fase de grupos, Evandro e Pedro Solberg pararam nas oitavas de final, derrotados por Losiak/Kantor, da Polônia, por 2 a 0 (21/18 e 21/11).

Alison e Bruno Schmidt, por sua vez, confirmaram o favoritismo vencendo Bourne/Hyden, dos Estados Unidos, por 2 a 0 (21/15 e 21/17), avançando para pegar os italianos Nicolai/Lupo na próxima fase.

Quem também está nas quartas de final é Vitor Felipe/Álvaro Filho, dupla paraibana que avançou com vitória sobre Kapa/McHugh, da Austrália, por 2 a 0 (21/19 e 21/15). Eles pegam os poloneses Losaik e Kantor nas quartas de final, sábado.