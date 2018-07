Alison/Bruno Schmidt celebra vitória e projeta 'final' contra holandeses

Exibindo grande forma nas areias de Copacabana, Alison e Bruno Schmidt eliminaram mais uma dupla complicada nesta segunda-feira, no vôlei de praia dos Jogos do Rio-2016. Eles despacharam os norte-americanos Dalhausser e Lucena por 2 sets a 1. Agora terão outra "pedreira" pela frente: os holandeses Brouwer e Meeuwsen, campeões mundiais em 2013.

Para Bruno Schmidt, será mais uma "final" nesta sequência de jogos complicados da dupla brasileira no Rio de Janeiro. "Estamos prontos para mais uma final", afirmou Schmidt. "Enfrentamos o time campeão europeu (Herrera/Gavira), enfrentamos o campeão olímpico de 2008 (Dalhausser). Agora teremos o campeão mundial de 2013 . Nossa chave é isso, e isso é uma Olimpíada, só grandes equipes. Não dá para escolher adversário nunca", disse Alison.

O jogador fez elogios a Dalhausser e atribuiu ao rival norte-americano parte do seu crescimento no Circuito Mundial. "Dalhausser é um atleta exemplar, aprendi muito perdendo contra ele. É um jogador da minha geração, ganhou muito de mim e me fez evoluir. Tenho ele como exemplo. Quando toca no bloqueio, ele avisa, quando a bola vai para fora. Gosta de jogar um voleibol limpo. É um cara que merece o que conquistou", comentou.

A dura vitória desta segunda teve um ingrediente a mais para os competidores: o vento forte. "Pouco antes do jogo praticamente não ventava. Bastou entrarmos no corredor e as rajadas ficaram fortes. Mas isso é vôlei de praia. Sol, chuva, vento forte, pouco vento. Temos que estar preparados sempre, é uma habilidade. Quem se adapta mais rápido, leva vantagem", afirmou Bruno Schmidt.

Brouwer e Meeuwsen se classificaram para enfrentar os brasileiros ao vencerem também nesta tarde os compatriotas Nummerdor e Varenhorst por 2 sets a 0, com parciais de 25/23 e 21/17. O duelo com Alison e Bruno está marcado para as 17 horas desta terça-feira, valendo vaga na grande final.

