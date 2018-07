Alison/Bruno Schmidt e Larissa/Talita ficam com vice em Moscou Às vésperas dos Jogos Olímpicos do Rio, o Brasil viveu um domingo para esquecer no vôlei de praia. Se no sábado pôde celebrar a classificação de duas duplas para as finais do masculino e do feminino, nesta tarde viu ambas caírem e ficarem com o vice-campeonato no Grand Slam de Moscou, da Rússia.