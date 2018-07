Almanaque Olímpico: Maria Lenk, precursora da natação no Brasil

Maria Lenk nunca ganhou uma medalha olímpica, mas a máxima que vale para Zico e a Copa do Mundo também se encaixa aqui: azar dos Jogos Olímpicos. A nadadora, nascida em 1915, foi uma precursora do esporte no Brasil. Aprendeu a nadar no Rio Tietê, quando isso ainda era possível, e foi a primeira mulher sul-americana a disputar uma Olimpíada, em 1932. Maria Lenk voltaria aos Jogos Olímpicos em 1936, em Berlim, sendo a primeira mulher a se apresentar no nado borboleta, isso em uma prova no estilo de peito.

Como os Jogos de 1940 não foram realizados por conta da guerra, ela nunca mais disputou uma Olimpíada. Morta em 2007, estará no Rio dando nome ao Parque Aquático que receberá as provas de saltos ornamentais.

OUÇA O BOLETIM NA ÍNTEGRA: