Almanaque Olímpico: Territórios 'ganham vida' na Olimpíada

Quando o assunto é esporte, a geopolítica internacional é bastante peculiar. A ONU tem, atualmente, 193 membros, mas os Jogos do Rio deverão contar com a participação de até 206 países. Os Estados Unidos, por exemplo, só no esporte permitem a autonomia de quatro territórios: Samoa Americana, Guam, Porto Rico e Ilhas Virgens. O mesmo vale para Bermuda, Ilhas Virgens Britânicas e Ilhas Cayman, territórios ultramarinos da Grã-Bretanha que estarão no Rio.

