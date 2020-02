Alta do dólar e custo de vida no Japão desafiam torcedor brasileiro para os Jogos de Tóquio

Faltam pouco mais de 150 dias para os Jogos de Tóquio e muitos brasileiros se preparam para visitar o Japão nesse período tão especial. A competição será realizada entre 24 de julho e 9 de agosto e tem um custo alto para o torcedor nacional, não apenas por causa da distância entre os dois países, mas também pela valorização do dólar nos últimos meses.

Mami Fumioka, vice-presidente da Quickly Travel, uma das revendedoras autorizadas de ingressos para a Olimpíada no Brasil, explica que um pacote de seis noites custa a partir de US$ 5.400 (cerca de R$ 23,3 mil). "O custo de vida é alto no Japão, mas existem várias dicas que a gente dá para o passageiro. Se for comer em restaurantes caros, vai gastar mais. Em lojas de conveniência dá para comer bem por US$ 5 a 10 (R$ 21 a 43). É preciso buscar dicas para viajar mais barato", explica.

Ela lembra que a principal preocupação dos viajantes neste momento é com a epidemia de coronavírus na China, país próximo ao Japão. "Lembro que em 2016 tivemos problema igualzinho com zika vírus e durante oito meses foi um pânico, vinha muita pergunta dos japoneses que queriam vir para os Jogos do Rio sobre isso. No final deu tudo certo. Existe também temor com o preço do dólar, mas o público brasileiro já tem ideia de valores."

Naquela edição, a empresa fez o receptivo para os torcedores orientais no Brasil. Agora está realizando o caminho inverso e levando brasileiros para Tóquio. "O Japão é muito precavido. Eles são extremamente organizados e as pessoas que estão com gripe usam máscara. O máximo de cuidado está sendo tomado. De fato o problema existe, é uma gripe, pois na Ásia é inverno agora. Mas a tendência é melhorar."

Apesar desses problemas, Mami revela que os Jogos de Tóquio estão tendo uma procura boa pelos torcedores. "O público da Olimpíada é de amante do esporte, ou de praticante, ou é campanha de empresa que leva ganhadores, e também existem muitas pessoas que são fanáticas por Olimpíada. A modalidade mais procurada é o futebol, depois vem tênis, vôlei (de quadra e praia), e os novos esportes, como o surfe e o skate", diz.

Um torcedor que já tem tudo preparado para estar em Tóquio durante a Olimpíada é o médico Rubens Tofolo Junior. Ele foi um dos criadores do grupo Chapolins Torcedores, famoso por empurrar os atletas nacionais em eventos esportivos. "Tóquio vai ser a Olimpíada mais cara de todos os tempos. Somos 15 pessoas e a gente não vai conseguir ver tudo que gostaria", lamentou. "É minha quinta Olimpíada e nunca vi tão cara."

Recentemente, ele passou três semanas no Japão e conseguiu alugar o espaço onde o grupo vai ficar. "Conseguimos essa casa após alguns contatos. Vamos ficar em sete flats em um condomínio, durante 19 dias, por US$ 20 mil (R$ 86,5 mil)", afirmou Rubens, que lamentou não ter conseguido ainda ingressos para esportes coletivos.

