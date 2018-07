Amapaense vence seletiva e tae kwon do define equipe para o Rio-2016

Venilton cresceu numa família de 17 irmãos e chegou a trabalhar como vendedor de crochê, cascalho e açaí em Macapá. Ele atingiu a seleção brasileira em 2014 e, em 2015, foi bronze no Mundial na categoria até 54kg. Como na Olimpíada o tae kwon do tem apenas quatro categorias por naipe, ele teve subir para a até 58kg.

Na seletiva final desta sexta-feira, em Vitória (ES), começou vencendo bem João Miguel Neto, mas depois perdeu para Leonardo Moraes. Como cada lutador teve uma vitória, eles foram para mais uma rodada de combates. Novamente Venilton atropelou João Miguel e depois garantiu a vaga olímpica vencendo Leonardo. Bronze no Mundial de 2013 e considerado o melhor do País na categoria, Guilherme Dias não bateu o peso para a segunda etapa da seletiva, em janeiro.

O Brasil recebeu quatro convites para a Olimpíada, sendo dois por naipe, e inicialmente definiu Iris Sing como dona da vaga na até 49kg. Ela ficou no Top6 do ranking olímpico e teria lugar no Rio-2016 de qualquer forma. Mas, em comum acordo com a Confederação Brasileira de Tae Kwon Do (CBTKD), ficou definido que ela vai aos Jogos com o convite, o que permite ao País substituí-la por outra brasileira caso Iris se machuque.

Aí coube à CBTKD apontar as outras três categorias nas quais o Brasil usufruirá dos convites. No feminino, escolheu a até 57kg. Julia Vasconcelos, Rafaela Araujo e Talita Djalma venceram um confronto cada na primeira rodada e forçaram a segunda. Nesta etapa, tanto Talita quanto Julia superaram Rafaela e depois lutaram entre si pelo Rio-2016, com vitória dramática de Julia por 5 a 4, graças a um golpe nos últimos segundos.

Já a categoria até 80kg foi escolhida pela CBTKD porque a entidade sonhava em ter Anderson Silva. Sem o "Spider", Maicon Siqueira, André Bilia e Guilherme Felix chegaram à seletiva final. Maicon e André venceram Guilherme e, companheiros de equipe em São Caetano do Sul (SP), fizeram um confronto de amigos para definir quem irá à Olimpíada. A vitória ficou com Maicon, que tem só 23 anos e foi bronze na Universíada do ano passado.

André Bilia, João Miguel Neto, Talita Djalma e Talisca Reis ficam como reservas. Eles irão ao Rio e serão sparring dos titulares. Bilia ainda será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da modalidade por, junto com colegas de equipe, agredir um rival nas arquibancadas da primeira etapa da seletiva do tae kwon do, em dezembro do ano passado. Se suspenso, pode perder o posto de reserva.