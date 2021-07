Americana candidata ao ouro nos 100m rasos testa positivo para maconha e pode ficar fora de Tóquio

Sha'Carri Richardson, corredora da equipe norte-americana dos 100m rasos, testou positivo para maconha, segundo fontes da Reuters. Com isso, é improvável que ela tenha a chance de disputar o ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que começam em 23 de julho. De acordo com uma fonte do caso, o resultado positivo veio nos testes olímpicos dos EUA, que ocorreram entre os dias 18 e 27 de junho, no estado de Oregon.

O jornal jamaicano Gleaner foi o primeiro a dar a notícia na noite de quinta-feira. Richardson se colocou como forte candidata a conquistar uma medalha de ouro ao vencer a prova dos 100m com o tempo de 10s86, uma de suas cinco corridas abaixo dos 11s nessa temporada.

Isso causaria a desclassificação da atleta do evento-teste e, portanto, seus resultados seriam apagados. Uma outra fonte afirmou que Jenna Prandini, quarta colocada na prova, teria sido chamada para correr os 100m em Tóquio. Até o momento, nenhum órgão ou pessoa relacionada ao caso decidiu se pronunciar. Somente a própria Richardson fez um post misterioso no Twitter dizendo que "eu sou humana" e depois deu entrevista ao Today Show, da emissora NBC. "Eu sei o que fiz. Eu sei o que devo fazer. Eu ainda tomei essa decisão", afirmou.

A maconha é proibida pela Wada, a Agência Mundial Antidoping. Porém, se os atletas provarem que a ingestão da substância não teve relação com sua performance esportiva, a punição é reduzida de quatro anos para três meses. Além disso, a suspensão pode cair para apenas um mês se o competidor em questão estiver disposto a passar por um programa de tratamento aprovado, junto com a organização nacional antidoping.

I am human — Sha’Carri Richardson (@itskerrii) July 1, 2021

O tema começou a ser discutido nas redes sociais, causando argumentos a favor e contra a atleta. Enquanto alguns pensam que a corredora deveria se submeter às regras internacionais, outros defenderam Richardson, dizendo que a maconha é aprovada em mais de 19 estados americanos, incluindo Oregon, onde aconteceu o doping. Ainda não existem provas de que a cannabis aumenta a performance dos atletas, apesar de ser uma substância proibida pelos órgãos responsáveis.

Em Tóquio, Richardson esperava ser a primeira mulher norte-americana a vencer os 100m Olímpicos desde Gail Devers, em 1996. Em abril, a texana atingiu a marca de 10s72. Para tentar manter sua vaga nos Jogos, a corredora tem duas alternativas: recorrer ao CAS, a Corte Arbitral do Esporte, que pode entender que a pena foi muito dura, e reduzi-la ou até retirá-la, ou torcer para que uma punição de 30 dias a partir do momento da infração a permita participar do revezamento 4x100m, marcado para o dia 6 de agosto. No entanto, ela precisaria ser selecionada pela equipe de atletismo dos EUA.