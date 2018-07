Amigos nadam até o barco de Martine e Kahena para celebrar conquista

Amigos e familiares de Martine Grael e Kahena Kunze se juntaram ao público geral para acompanhar a prova do Rio-2016 à beira-mar, na Praia do Flamengo. Um telão exibia a competição, enquanto o narrador explicava as manobras e a posição das velejadoras, mas muitos preferiram permanecer próximos à água. Dali era impossível saber com exatidão quem estava vencendo, mas foi fácil descobrir quando as brasileiras ultrapassaram as neozelandesas na regata: entre gritos e aplausos, a comemoração se estendeu até o final da prova, minutos depois.

Assim que a medalha de ouro foi garantida, amigos das duas velejadoras não quiseram esperar que elas desembarcassem para cumprimentá-las: saltaram ao mar e foram nadando até o barco, mais de 50 metros distante da margem. A comemoração sobre as águas se estendeu por mais de 15 minutos, até que as campeãs chegasse, à terra firme.

“Na linha de chegada foi emocionante, nem conseguia nadar de tanto que o coração batia. É um momento indescritível. Subir e receber essa medalha ao lado de amigos e familiares não tem preço. Minha primeira Olimpíada começar assim, imagina a segunda. Estou muito feliz”, afirmou Kahena. “Aqui é nosso jardim, comecei a velejar aqui, a Martine também. Olhamos uma para outra e falamos que seria mais um treino, que daria tudo certo”, completou.

Antes que os nomes de Martine e Kahena fossem anunciados pelo sistema de som para a cerimônia de entrega das medalhas, houve três premiações de outras classes. Apesar da demora, o público não arredou pé – só foi embora após aplaudir as duas velejadoras. Elas também pularam a divisória e foram parar nos braços dos amigos. Levantadas pelos fãs, sacudiram as bandeiras do Brasil.

“Eu só tenho que agradecer a todas as pessoas que vieram torcer pela gente. Fiquei muito feliz com a quantidade de amigos que estavam aqui, parecia um Maracanã, foi muito legal”, festejou Martine. “Não esperava comemoração tão grande. Eu amei. Todos os meus amigos estavam aqui”, continuou.

Isabel Swan, que fez dupla com Martine na busca por uma vaga na Olimpíada de Londres, em 2012, também estava emocionada com a conquista da garota. “Fico muito feliz. A Martine sempre teve um amor maravilhoso pela vela. Eu acompanhei ela e tentei ao máximo fazer uma campanha de alto rendimento quando estávamos juntas. Esse ciclo ela conseguiu ir muito bem ao lado da Kahena, com tudo de melhor, e com todo amor e dedicação que elas tiveram, chegaram nessa medalha mais do que merecida. Sinto que eu de alguma forma, lá atrás, ajudei um pouco. Estou feliz e emocionada”, disse.

Mesmo quem nem tinha ingresso para a disputa pôde acompanhar a prova, de longe: a área onde ficava o telão era cercada apenas por um alambrado. Embora distante, ele era grande o suficiente para ser visto a partir desse ponto. “Estava saindo da praia quando vi a aglomeração e resolvi parar. Agora vou poder dizer pra todo mundo que já vi o Brasil ganhar uma medalha olímpica”, comemorou a secretária Amanda Fogaça, de 31 anos.