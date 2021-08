Amor no pódio: Bruno Fratus e Michelle Lenhardt celebram bronze em Tóquio com beijo

O amor entre o nadador Bruno Fratus e a técnica e mulher Michelle Lenhardt foi celebrado, logo após o atleta conquistar a medalha de bronze nos 50m livre nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A imagem ganhou o mundo e coroou a trajetória de superação do medalhista olímpico após enfrentar a depressão nos últimos anos.

Michelle também é nadadora e já representou o Brasil em competições internacionais. Uma delas foi nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Três anos depois, a atleta ganhou medalha de prata no Pan de Guadalajara. Em 2013, a brasileira do Rio Grande do Sul anunciou a aposentadoria. Hoje, Michelle atua como preparadora física do marido.

"Ela disse para eu ser feliz", comentou Bruno Fratus sobre a mensagem da mulher antes de ele disputar a prova. O atleta também conversou com a família logo depois de vencer a competição em um espaço montado pela natação, onde os atletas podem conversar com familiares por chamada de vídeo.

Em 2016, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, ao ser questionado por uma jornalista se estava frustrado por terminar a prova em 6º, Bruno protagonizou cena inusitada ao responder que estava 'felizão'. Depois da entrevista, o nadador voltou e pediu desculpas à profissional e aos brasileiros pela resposta.

Em entrevista ao SporTV, outro repórter lembrou o momento, enquanto Bruno retrucou e afirmou que, desta vez, realmente estava contente. No pódio, o nadador não conseguiu segurar a emoção e chorou. Michelle acompanhou toda a cerimônia próximo dali, com o buquê de flores dado por Bruno logo após o beijo da vitória.