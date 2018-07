Ana Marcela celebra fase e já pensa na Olimpíada de 2016

Aos 22 anos, a brasileira Ana Marcela Cunha vive um dos grandes momentos da sua carreira. Campeã da Travessia Capri-Nápoles no último fim de semana, com recorde da prova de 36 quilômetros, ela vem dominando as competições de maratona aquática no cenário mundial e, naturalmente, já começa a pensar nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio, mesmo que não deixe de se concentrar nos próximos desafios.

"Como já disse no começo do ano, vamos passo a passo. Agora quero pensar nas etapas da Copa do Mundo. Acabando as duas etapas que faltam, aí sim o próximo passo será pensar e treinar para Kazan e buscar a vaga para a Olimpíada. Quando se tem objetivos claros, fica mais fácil treinar e ''nadar'' atrás deles. Por isso acredito no passo a passo", afirmou.

Faltando duas etapas para o fim da temporada 2014 da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas, Ana Marcela praticamente já assegurou a sua conquista, afinal, só precisa competir na última prova, em Hong Kong, em 18 de outubro - a anterior será em Hangzhou, na China, no dia 12. Superado esse desafio, a brasileira se concentrará em obter a vaga olímpica.

Nesse momento, ela reconhece que se vê como o nome a ser batido na maratona aquática. "É a primeira vez que chego a esse nível. É muito bom ser a atleta a ser batida. A sensação de subir no pódio e escutar o Hino Brasileiro é muito boa, por isso procuro fazer tudo da melhor forma possível", comentou. Os dez melhores da maratona aquática no Mundial de Esportes Aquáticos de 2015, que será disputado em Kazan, na Rússia, de julho a agosto, se classificam automaticamente para os Jogos do Rio. E Ana Marcela promete melhorar o seu nível para o Mundial, com a intenção de se garantir na próxima Olimpíada. "Acredito que estou melhor do que nunca, mais quero estar ainda melhor até Kazan/2015", afirmou.