Ana Marcela é 5ª na maratona aquática de 10km no Mundial e vai à Olimpíada

A brasileira Ana Marcela Cunha está classificada para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Ainda que sem conseguir subir ao pódio do Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo realizado em Gwangju, na Coreia do Sul, ela obteve a sua vaga no evento em 2020 ao ser a quinta colocada na disputa de 10 quilômetros da maratona aquática.

A prova no Mundial foi bem equilibrada, com Ana Marcela completando a distância em 1h54min50s5. A chinesa Xu Xin faturou a medalha de ouro com a marca de 1h54min47s2 e vantagem de 0s9 para a segunda colocada, a norte-americana Haley Anderson. E a italiana Rachele Bruni levou o bronze, com 1h54min49s0.

"Desde o começo foi uma prova muito forte. Aqui era a seletiva olímpica, a gente se preparou 200% para estar aqui. Eu não ter gostado muito da prova, fiquei pelo meio ali no final, não é a estratégia que eu faço, mas procurei manter a calma. Quando você nada no meio, é mais difícil dar o sprint. Classificada, mas não é a posição que eu gostaria", afirmou Ana Marcela.

Ela vai pela terceira vez aos Jogos. A brasileira foi a quinta colocada na Olimpíada de Pequim, em 2008, e a 11ª no Rio-2016. Mas indicou certa decepção com o resultado deste sábado, pois havia ido ao pódio na disputa dos 10km nas três edições anteriores do Mundial, sendo que a brasileira possui nove medalhas no evento organizado pela Fina.

Além de Ana Marcela, a disputa da maratona aquática contou com a participação da brasileira Viviane Jungblut. Ela ficou em 12º lugar, a duas posições da classificação para Tóquio-2020.

"Faltou um pouquinho no final, mas considerei que minha prova foi muito boa, dei meu cem por cento. As condições estavam favoráveis, temperatura da água boa, paradinho o mar, então foi bom", disse, ao SporTV.