Ana Paula Vergutz é eliminada nas semifinais do K1 200m da canoagem velocidade

Após avançar nas eliminatórias, a brasileira Ana Paula Vergutz acabou parando nas semifinais do caiaque individual (K1) 200m, nesta segunda-feira, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no primeiro dia de disputas da canoagem velocidade nos Jogos Olímpicos do Rio.

Ana Paula foi a oitava e última colocada na primeira das três semifinais, com o tempo de 44s362, em série que foi vencida pela polonesa Marta Walczykiewicz com a marca de 40s19. A australiana Lisa Carrington foi a melhor de todas as baterias, com 39s561.

A final A do K1 está agendada para as 9h47 desta terça-feira e contará com a presença de oito atletas, assim como a final B - como a brasileira ficou apenas em 23º lugar na classificação geral, ela não terá a chance nem de disputar essa prova.

Antes, nas eliminatórias, Ana Paula foi a sexta melhor da sua série e a 23ª no geral, com a marca de 44s239, o que a garantiu na fase seguinte. Ao término das semifinais, portanto, ela garantiu a mesma posição, embora com um tempo um pouco pior.

Fora do K1 200m, Ana Paula ainda vai competir na Olimpíada no K1 500m. As eliminatórias da prova estão marcadas para a próxima quarta-feira.

