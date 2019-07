Ana Sátila conquista o ouro no Mundial Sub-23 de canoagem slalom na Polônia

Uma das principais atletas do Brasil na canoagem, Ana Sátila confirmou o favoritismo e, depois de liderar a semifinal, conquistou, neste sábado, o ouro no Mundial Sub-23 do C1 na canoagem slalom, disputado em Cracóvia, na Polônia.

LEIA TAMBÉM > Brasil define os seus 6 atletas que disputarão a canoagem slalom no Pan de Lima

Última a competir, a brasileira marcou o tempo de 101s06, batendo a russa Alsu Minazova (104s45) e a eslovaca Monika Shachova (105s95) para se tornar campeã e faturar o título, até então, inédito para ela.

A mineira foi campeã mundial júnior em 2014, no K1, categoria abaixo da que venceu neste sábado, e já havia triunfado no Mundial Sub-23, mas no extreme K1, modalidade que não integra o programa olímpico. Em Mundiais adultos, a canoísta é a atual campeã do extreme K1. Além disso, ela levou a prata desta prova em 2007 e o bronze do C1, sua especialidade.

Na disputa masculina, Guilherme Rodrigues e Murillo Sorgetz não foram à final do K1. O primeiro foi o 24º da semifinal e o segundo chegou sofreu com a perda de pontos e chegou apenas na 29ª colocação.

O resultado na Polônia reforça Ana Sátila como uma das postulantes a medalha para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. Antes disso, ela defende o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima, a partir da próxima semana. Sua primeira chance de classificação para as Olimpíadas será em setembro, no Mundial de La Seu d'Urgell, na Espanha.

Ana Sátila volta a competir em Cracóvia neste domingo. Ela vai fechar sua participação no Mundial Sub-23 na disputa do extreme K1, na qual também estará a sua irmã Omira Estácia Neta.