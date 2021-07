Ana Sátila garante uma vaga na semifinal da canoagem slalom na Olimpíada de Tóquio

Ana Sátila se classificou para a semifinal da canoagem slalom (na categoria K-1), neste domingo, ao terminar em sétimo lugar nas eliminatórias. Das 27 competidoras, 24 obtiveram classificação. A brasileira fez seu melhor tempo na segunda bateria, com 108s22, sem punição.

O primeiro lugar ficou para a australiana Jessica Fox, com 98s46. Ricarda Funk, da Alemanha fez o segundo tempo, seguida pela neozelandesa Luuka Jones e pela italiana Stefanie Horn.

Ana Sátila, mineira de 25 anos, foi a primeira atleta brasileira a entrar na Vila Olímpica, em Tóquio. Esta é a sua terceira participação olímpica. Em Londres-2012, tinha apenas 16 anos e ficou em último lugar. Quatro anos depois, na Rio-2016, também não conseguiu a classificação para as fases finais, mas, no Japão, tem mais experiência e, por consequência, acredita que é possível trazer uma medalha para o Brasil.

Ano passado, a brasileira faturou duas medalhas de ouro na canoagem slalom em etapas da Copa do Mundo. A primeira (e inédita dourada para o Brasil) foi conquistada na Eslováquia, no dia 18 de outubro. Ela repetiu o desempenho no dia 8 de novembro, na etapa de Pau, na França.