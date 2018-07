Anac reforçará inspeção, mas nega ligação com Olimpíada

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) vai reforçar a fiscalização nos aeroportos do País a partir desta segunda-feira (18), a poucos dias do início dos Jogos Olímpicos. Conforme a Anac, a segurança do transporte aéreo envolve procedimentos como revista de passageiros para o acesso às áreas restritas dos aeroportos - áreas de embarque, pista e aeronaves - e a inspeção de bagagens. Porém, a agência ressalta que a medida não tem ligação com as Olimpíadas ou qualquer outro fato externo, e não tem prazo para terminar. "Esses procedimentos de segurança são adotados e padronizados internacionalmente", segundo a nota.

Todos os passageiros estão sujeitos a passar por revista física por um agente do mesmo sexo, independentemente do disparo do alarme do equipamento de raios X. A agência explica que a revista poderá ocorrer em local público ou reservado, a critério do passageiro e do agente, e com presença de testemunha.

Também será exigida a retirada de computador portátil e de outros dispositivos eletrônicos do interior de malas e mochilas transportadas na bagagem de mão, que terão de passar por raio X. Atualmente, a medida é adotada somente para voos internacionais.

A inspeção manual aleatória de pertences de mão no momento da passagem pelo equipamento de raio X também poderá ser solicitada. Neste caso, informa a Anac, os passageiros deverão abrir suas bagagens de mão para inspeção pelo agente. Em caso de recusa, o passageiro será proibido de acessar a área de embarque.

Nem mesmo crianças poderão ficar fora da inspeção. Contudo, a agência afirma que "a idade mínima é uma informação reservada por questões de segurança." Os passageiros com necessidade de assistência especial também serão inspecionados. A Anac recomenda aos passageiros que se apresentem com 1h30 de antecedência do horário da partida do voo (nacional).