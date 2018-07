Análise: A 300 horas para a abertura, vale a regra da ‘tolerância zero’

O comando das organizações, agências civis e militares envolvidas no processo acompanhava a atividade dos detidos, com idades entre 19 e 40 anos, há cerca de 90 dias. As agências especializadas dos Estados Unidos, Inglaterra, França e Israel mantém há dois anos intensa troca de informações com o Ministério da Defesa e com a Polícia Federal. O amplo esquema montado no Rio e nas cinco cidades (Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Manaus, São Paulo) nas quais haverá jogos do torneio de futebol, mobilizou 41 mil militares e equipamentos. Só o orçamento da Defesa, considerados os investimentos feitos a partir da Copa do Mundo de 2014, bateu nos R$ 778,4 milhões.

De acordo com uma análise da Rand Corporation, empresa privada de pesquisas estratégicas, cada um dos grandes atentados realizados pelo Estado Islâmico implica dois anos de preparação – depois da definição do alvo pelos terroristas. De certa forma, é assim, mesmo com as ações dos lobos solitários, como o tunisino Lahouaiej Bouhlel, que planejou por vários meses o massacre do dia 14, em Nice.

O meio mais eficiente de localização dos extremistas é por meio do rastreamento eletrônico. Ouvir conversas telefônicas, invadir a troca de correspondência por computadores, entre outros. Todas as vezes que um grande evento terrorista está prestes a acontecer há uma mudança no modelo do tráfego de dados. É uma alteração sutil, delicada. “Quase como se houvesse uma pequena elevação do grau de excitação nas redes”, disse ao Estado um oficial ligado à inteligência cibernética. O ruído de fundo é identificado pela frequência das mensagens, o teor e pela escolha das palavras em cada texto. Segundo o analista, “há dezenas, talvez centenas, de referências a serem consideradas”.

O risco de um atentado do EI nos Jogos é pequeno, embora possível. A rígida estrutura da organização – um recurso para garantir a própria segurança – c0ntribui para esse quadro. O EI é formado por unidades de 240 militantes, os Batalhões da Fé, divididos em 20 grupos de 12 homens e mulheres. Há um líder de campo. Esse formato, criado pelo chefe da facção, Abu Bakr al-Baghdadi, muda de tamanho de acordo com cada missão e do suporte local.