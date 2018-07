André Brasil decepciona e Phelipe Rodrigues leva prata nos 50m livre no Rio-2016 O nadador Phelipe Rodrigues conquistou a medalha de prata na prova dos 50 metros livre, na classe S10, dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, no início da noite desta sexta-feira. Foi a quarta vez em três edições dos Jogos que o atleta ficou com a prata.