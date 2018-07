André Brasil estreia na Paralimpíada do Rio em busca de cinco pódios

Um dos principais nomes da natação paralímpica brasileira, André Brasil estreia nesta sexta-feira nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Dono de 10 medalhas, sendo sete de ouro, ele entra na piscina do Estádio Aquático às 10h12 na eliminatória dos 50 metros livre da categoria S10. Caso se classifique, fará sua primeira final nos Jogos no início da noite.

O nadador pretende disputar oito provas no Rio. "Estou um pouco mais experiente, um pouco mais velho. Ganhei cinco medalhas em Pequim-2008, cinco em Londres-2012, e, pelo que eu fiz no Mundial do ano passado, o foco continua o mesmo", disse o nadador à reportagem.

Assim, a meta para este ano é a mesma: cinco pódios. "Não queria fugir muito desse número. A gente nunca sabe qual é a cor da medalha, e nunca se sabe o que vai acontecer porque se trata de um grande evento. Vou passo a passo: primeiro classificar, depois nadar bem para entrar em uma final. Porque aí é como eu sempre falo: da raia 1 à raia 8 todo mundo tem chances", ponderou o nadador.

Ciente da importância da natação para inflar o quadro de medalhas do País, André Brasil quer fazer a sua parte. "O esporte cresceu muito. Não vai ser fácil alcançar a meta do quinto lugar, mas assim como eu fiz nas outras edições, eu quero contribuir", afirmou.