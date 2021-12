André Mariano vence skate park masculino no STU; alemã desbanca brasileiras no feminino

A final do skate park masculino do STU Open Rio, competição realizada na Praça Duó, terminou com o primeiro título da carreira do jovem André Vinícius Mariano, irmão do skatista olímpico Luiz Francisco, o Luizinho, que ficou de fora do pódio. O garoto desbancou também Pedro Barros, medalhista em Tóquio-2020, que fez apenas uma volta, mas garantiu o segundo lugar, seguido por Augusto Akio em terceiro. A final feminina foi vencida pela alemã Lilly Stoephasius, em pódio completado pelas brasileiras Dora Varella e Yndiara Asp.

André entrou na pista longe de ser favorito, uma vez que se classificou para as finais em oitavo lugar. Uma grande volta que rendeu 86.33 pontos, contudo, deu a ele a conquista inédita, emocionante para todos os skatistas, não à toa o vencedor foi levantado e jogado para cima pelos colegas. Entre eles, estava o seu irmão, Luizinho, quarto colocado nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

"Essa parceria vem desde o berço, até o último momento eu estava torcendo por ele, eu queria ter feito o pódio com ele. É o primeiro campeonato que eu ganho, seja amador ou profissional", comentou André em entrevista ao SporTV. "Realmente, eu não estou acreditando, quando vi meu nome em primeiro fiquei sem palavras, só quero agradecer meu irmão, minha família", completou.

O ineditismo do triunfo de André não foi o único detalhe que chamou atenção na Praça Duó. Pedro Barros levou um tombo feio o em sua primeira volta, bateu a cabeça e abandonou a prova. Mesmo assim, conseguiu 84.33 pontos, pontuação que garantiu o segundo lugar. Augusto Akio, conhecido como Japinha, fez 82.77 e ficou em terceiro.

A final também teve participação de Gui Khury (81.17) Mateus Hiroshi (81) e Kalani Konig (75.9), além de Luiz Francisco (73) e Pedro Quintas (63,3), ambos representantes do Brasil na Olimpíada.

Já a disputa feminina terminou com vitória estrangeira. Única finalista de fora do Brasil, a alemã Lilly Stoephasius, de apenas 14 anos, alcançou a nota de 60,33 e conseguiu o título do park no STU Open. Brasileiras que estiveram na Olimpíada, Dora Varella, com 56, e Yndiara Asp, com 54,35 ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

"Eu estou muito feliz. Não era sobre vencer, eu só me diverti muito aqui no Brasil. Foi uma honra vencer. Eu fiz tudo que eu quis fazer aqui. Eu amo o Brasil, eu estou muito feliz" comentou a adolescente alemã logo após o fim da disputa na Praça Duó.

Isadora Pacheco, outra brasileira integrante do time olímpico, ficou em quarto lugar, com 53 pontos, colada em Yndiara Asp. Victoria Bassi (47.33), Raicca Ventura (46.33), Emily Antunes (40.67) e Marina Brauner (26.33) foram as outras participantes da final.