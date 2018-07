André Sá comemora vaga em 4ª Olimpíada e bate recorde no tênis brasileiro

O brasileiro André Sá comemorou nesta sexta-feira a confirmação de sua vaga nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Aos 39 anos, o tenista veterano vai disputar a 4ª Olimpíada de sua carreira, tornando-se o recordista de participações no tênis brasileiro.

"É um sonho realizado. Há quatro anos estou nessa expectativa, buscando essa vaga e agora, que está concretizada, fico muito feliz com o Thomaz de novo, já tivemos uma experiência olímpica, temos uma segunda chance, agora jogando em casa, será fenomenal", disse Sá, que formará dupla com Thomaz Bellucci no Rio.

Sá foi confirmado na Olimpíada nesta sexta, ao ser incluído na lista final de inscritos na competição pela Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês). A entidade aceitou apelo do jogador para jogar no Rio mesmo não cumprindo um dos principais requisitos, que é jogar a Copa Davis com regularidade nos anos anteriores ao evento olímpico.

O duplista não joga a Davis desde 2009. Mas foi aceito porque a ITF compreendeu que Sá não vinha sendo convocado porque tinha concorrentes mais bem colocados no ranking, caso de Marcelo Melo e Bruno Soares.

"O que eu mais queria era chegar nesta Olimpíada com bons resultados, competitivo, e estou assim, no top 50, com bons resultados, isso que é o principal, estando em casa será especial, diferente de qualquer outra competição ou das três outras Olimpíadas que participei", disse Sá, atual número 50 do ranking individual de duplas.