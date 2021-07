Ane Marcelle termina classificatória do tiro com arco em 33º e fica no caminho de recordista

Antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a delegação brasileira teve mais um nome em ação na manhã de sexta-feira na capital japonesa. Nas disputas do tiro com arco, Ane Marcelle ficou em 33º lugar na fase classificatória para os próximos desafios que serão no sistema mata-mata. A brasileira terá pela frente a mexicana Ana Vázquez.

Ane Marcelle anotou 636 pontos, apenas um ponto a menos que a marca conquistada na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016. O emparelhamento previsto pela competição opõe a 32ª colocada contra a 33ª. Assim, a brasileira enfrentará a mexicana que ficou apenas uma posição à sua frente, com 637 pontos. Porém, o caminho não será fácil. Caso avance, Ane Marcelle terá de enfrentar possivelmente a sul-coreana San An.

A Coreia do Sul é forte candidata a levar várias medalhas nesta modalidade. E logo no início das disputas, mostrou a que veio. San An, de apenas 20 anos, fez 680 pontos e quebrou o recorde olímpico, alcançado anteriormente pela ucraniana Lina Herasymenko, que fez 673 pontos durante os Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996.

No tiro com arco, cada segmento do alvo determina uma quantidade de pontos a serem somados. Assim, quem acerta mais tiros no centro do alvo conquista mais pontos. Ao todo, são doze séries de seis tiros cada nessa fase inicial. Na próxima fase, serão cinco sets, com três tiros para cada oponente. A vitória no set dá dois pontos, caso haja empate, um ponto para cada um. Quem somar três sets primeiro ou seis pontos estará classificado para a sequência da competição.

Ainda nesta sexta-feira, o Brasil fica de olho no desempenho do brasileiro Marcus Vinicius D'Almeida. Sua pontuação também ajudará na definição do posicionamento do Brasil nas disputas por equipes mistas. As eliminatórias do tirco com arco feminino começam na noite da próxima segunda-feira, às 21h30, horário de Brasília.