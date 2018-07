Anéis olímpicos em Copacabana são pichados três dias após inauguração

Três dias após serem inaugurados na praia de Copacabana, na zona sul do Rio, os cinco aros olímpicos coloridos, símbolo dos Jogos, foram pichados com tinta branca durante a madrugada deste domingo.

Foram pichadas duas vezes as frases "Fora Dornelles", referência ao governador em exercício do Rio, Francisco Dornelles (PP), e "Fora Victer", menção ao secretário estadual de Educação, Wagner Victer, além de "A greve continua", "Educação em luta" e "PM assassina". O autor da pichação não havia sido identificado até as 15h30 deste domingo. O conteúdo da pichação é de apoio à greve dos professores da rede estadual, iniciada em 2 de março.

As pichações foram apagadas no início da manhã. Sobre o episódio a reportagem tentou ouvir representantes da Empresa Olímpica Municipal, mas não conseguiu localizá-los neste domingo. O símbolo olímpico tem três metros de altura por seis de comprimento e foi feito pela artista plástica Elisa Brasil, que usou material reciclável - 65 quilos de garrafas pet.