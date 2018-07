Anitta, Caetano e Gil se apresentarão na abertura do Rio-2016

Conforme revelou a colunista do Estado, Sonia Racy, em sua coluna Direto da Fonte, o Comitê Organizador Local confirmou a participação de três nomes da música brasileira na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. São eles Caetano Veloso, Gilberto Gil e a cantora Anitta. Além deles, outros nomes estão sendo procurados, mas sem confirmação ainda.

Caetano Veloso e Gilberto Gil são dois dos principais expoentes da MPB e apresentam desde o ano passado uma turnê conjunta comemorando os 50 anos de carreira. Não se sabe se a apresentação na cerimônia será conjunta ou individual. Já Anitta é uma das mais populares artistas brasileiras da atualidade. Um dos seus mais recentes sucessos, "Bang", foi escolhido pela ginásta Daniele Hypólito para embalar sua apresentação no solo durante o evento.

A cerimônia de abertura da Olimpíada do Rio-2016 acontecerá no dia 5 de agosto, no estádio do Maracanã. O início está prevista para às 20h. Com duração prevista de 3h, deverá ter um show prévio às 19h30. O grande momento da noite, entretanto, é quando a pira olímpica será acessa.