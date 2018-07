Aos 18 anos, Duda Lisboa já tem um currículo invejável

Duda Lisboa tem mais troféus e medalhas do que muitos atletas experientes. Com um currículo invejável, a jogadora de vôlei de praia tem tudo para brilhar nas areias de Tóquio, em 2020. Aos 18 anos, desde cedo ela é apontada como talento precoce e tem o esporte no sangue.

"Minha mãe era jogadora e é até hoje a minha técnica. Desde novinha ela me treinava. Ela jogou até os 40 anos e eu sempre competi na praia. Cheguei a jogar na quadra pelo colégio e era boa também", conta a garota, que é filha de Cida, ex-atleta que criou um Centro de Treinamento em São Cristóvão, na região metropolitana de Aracaju, em Sergipe.

Foi lá que Duda iniciou a trajetória que culminou em feitos incríveis para uma adolescente. Quando tinha apenas 15 anos, tornou-se a primeira jogadora a disputar três Mundiais de base, sendo campeã sub-19 e vice sub-23, ao lado de parceiras diferentes. Também foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude e é tricampeã mundial sub-19. "Eu guardo tudo em casa. Tenho várias troféus e medalhas", diz.

Com tantas conquistas, ela sempre foi tratada como um talento a ser lapidado e já faz parte da seleção brasileira adulta. Neste ano, foi eleita a melhor novata no Circuito Mundial e a atleta que mais evoluiu no Circuito Brasileiro. "Estou sempre treinando. No CT, tem academia e quadras. Meu sonho é ir para os Jogos de 2020", afirma.

Após a Olimpíada do Rio, ela teve uma conversa com a medalhista de prata Ágatha, que decidiu romper a dupla com Bárbara Seixas. Elas, então, combinaram de formar uma parceria para o próximo ano. "Será uma experiência muito boa. Espero que ela possa me passar tudo para chegarmos bem lá na Olimpíada de Tóquio", comenta.

Duda vai fazer o fundo de quadra na dupla com Ágatha e, com essa nova etapa em sua vida, terá de se mudar para o Rio. Sua mãe e técnica vai junto, a fim de estar próxima da filha e também para continuar aprimorando o talento da garota. "Vou ter de me acostumar a ficar longe de casa. Sempre viajo, nunca estou em casa, mas agora será uma experiência nova e muito boa. Tenho de pensar sempre positivo."

Como o Brasil tradicionalmente conquista medalha no vôlei de praia, as apostas em Duda para 2020 são altas. "Estou bem animada. Meu sonho é disputar a Olimpíada e essa nova dupla será muito importante. Vamos treinar juntas e estou bem empolgada."